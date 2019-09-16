https://static.news.ru/photo/8c28a4a2-d845-11e9-ba39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Проект «Учебный день в музее» позволит московским школам проводить уроки в галереях и выставочных залах.

В 2019 году к проекту присоединились Музей истории ГУЛАГа, Государственный центральный музей кино и Музей-квартира Сытина. Таким образом, число участников выросло до 16. Планируется, что до конца учебного года список пополнится ещё восемью музеями, передаёт « Москва 24 ».

Уроки для младшеклассников будут проводиться в Дарвиновском музее, учеников с ограниченными возможностями здоровья примет музей-заповедник «Царицыно». Проект стартует в октябре.

Как писал News.ru ранее, к 100-летию музейного комплекса «Архангельское» завершён первый этап масштабной реконструкции объектов культурного наследия. В частности, в этом году был открыт Юсуповский парк, воссоздан театр Гонзаги, отреставрированы скульптуры, проведено благоустройство территорий и многое другое.