Племянник Моргуновой ответил на вопрос о вкладе Крутого в похороны тети Племянник Моргуновой Свиридов: с похоронами помог не только Крутой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Илья Свиридов

Племянник народной артистки России Светланы Моргуновой глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов на церемонии прощания с ней заявил, что с похоронами тети помогал не только композитор Игорь Крутой, но и другие ее друзья, передает корреспондент NEWS.ru. Мужчина назвал Моргунову «мощной фигурой», отметив, что она была «старшим членом семьи». Свиридов отметил, что дома Моргунова была душой компании.

Не только он (Крутой. — NEWS.ru). Мы благодарны всем, кто нам помог. И Игорю Яковлевичу в том числе. Благодарны всем, кто любил нашу тетю Свету и помог в организации похорон. У нее большой круг знакомых, жизненный опыт. Мне импонировало — я, может быть, частично перенял это, — что она всегда была очень позитивная и говорила: «Любые проблемы можно решить». Нет нерешаемых проблем, кроме той, по какому поводу мы сегодня здесь собрались (кроме смерти человека. — NEWS.ru), — подчеркнул Свиридов.

Племянник Моргуновой рассказал, что у телеведущей было огромное количество друзей, она всегда была с кем-то на связи, без конца звонил телефон. Также он отметил, что диктор очень любила своего сына Максима и тяжело переживала его уход из жизни.

Мы все его любили, великолепный, умнейший человек. К сожалению, он умер. Родители не должны хоронить своих детей, когда это происходит, это чудовищно. Мы как могли ее поддерживали, но что мы можем? В последнее время она общалась только с самыми близкими — моей семьей и мною, вдовой Максима с дочерьми — внучками тети Светы. Она прожила большую и яркую жизнь, и ее любили очень многие. Похоронили ее рядом с Максимом, это семейное захоронение, — пояснил Свиридов.

Ранее российский певец и композитор Игорь Крутой на церемонии прощания с Моргуновой рассказал, что после смерти сына она вела затворнический образ жизни и старалась ни с кем не общаться. Он уточнил, что, помимо семьи, в последние годы жизни вместе с ней была ее соседка — бывшая жена актера Александра Михайлова.