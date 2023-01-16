Пласидо Доминго обвинили в новых домогательствах Reuters: в отношении Пласидо Доминго выдвинули новые обвинения в домогательствах

Фото: Claudio Martinelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

В отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго выдвинуты новые обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство Reuters. По имеющимся данным, это сделал певица, чья личность не раскрывается.

В ходе телевизионной программы на телеканале La Sexta в минувшее воскресенье, 15 января, предполагаемая жертва рассказала, что Доминго в одном случае пытался ее поцеловать, а в другом — просил разрешения засунуть свои руки в задние карманы ее брюк. Женщина утверждает, что никому не сообщала о данных инцидентах, имевших место в начале 2000-х годов.

В 2020 году более трех десятков певиц, танцовщиц и преподавателей вокала заявили, что являлись жертвами неподобающего поведения со стороны Пласидо Доминго на протяжении трех десятилетий. Сам 81-летний оперный певец все обвинения в свой адрес отвергает. Уголовных дел по представленным обвинениям не заводилось.

В августе 2022 года испанская газета El Pais сообщила, что Пласидо Доминго заподозрили в использовании услуг секты, более 30 лет занимавшейся сексуальной эксплуатацией людей в Аргентине. По данным издания, в распоряжении правоохранителей оказалась запись разговоров с участием, предположительно, самого тенора и лидера секты.

По словам источников издания, Доминго пока не предъявили никаких обвинений. Следствию предстоит изучить «огромное количество» бумажной и цифровой документации.