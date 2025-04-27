Письмо пассажира «Титаника» продали за баснословные деньги Письмо выжившего пассажира «Титаника» продали почти за $400 тысяч на аукционе

Фото: Knorr Hirth/Global Look Press

Письмо, написанное выжившим пассажиром легендарного лайнера «Титаник», продали на аукционе почти за $400 тысяч, сообщила газета Guardian. Эта сумма стала рекордной для всех писем, связанных с историческим судном и когда-либо выставлявшихся на торги.

Автор письма — полковник Арчибальд Грейс, который путешествовал первым классом. В своем послании он делится первыми впечатлениями о судне и отмечает, что не торопится делать выводы до завершения путешествия. Финальная стоимость лота составила почти $400 тысяч — примерно в пять раз больше стартовой цены.

До этого на аукционе продали легендарную дверь из фильма «Титаник», которая спасла главную героиню и обрекла на смерть персонажа Леонардо Ди Каприо. Реквизит был продан за $718 750 на аукционе Heritage Auctions. На самом деле это не дверь, а часть дверной рамы над входом в салон первого класса корабля.

Между тем режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон ранее нанимал судмедэксперта и каскадеров для доказательства того, что смерть Джека была неизбежна. Фанаты киноленты долго мучили кинодеятеля вопросами, мог ли герой спастись, если бы схватился за проплывавшую мимо него дверь. Каскадеров, на теле которых были установлены датчики, поместили в ледяную воду, чтобы узнать, смогут ли они выжить.