«Писать опусы»: Андреасян назвал кинокритиков некомпетентными Андреасян: существует только один критик — зритель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссер Сарик Андреасян заявил, что для него существует только один критик — зритель. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он пожаловался, что не понимает, почему «некомпетентные люди» должны оценивать профессионалов. По словам Андреасяна, трудно представить себе, например, критиков хирургов.

Для меня один критик существует — мой зритель. И точно знаю, что «Онегин» — потрясающие результаты в плане просмотра. А критику я сейчас не читаю, потому что ее практически нет сегодня в печатном виде. Возможно, в Telegram-каналах. Я вообще не понимаю, зачем фильму критики? Я вот не встречал критиков зубных врачей или хирургов. Я не очень понимаю, почему некомпетентные люди должны оценивать компетентных людей. В честь чего? Не обладая ни соответствующим образованием, ни пониманием просто писать какие-то опусы, — заявил он.

25 апреля Андреасян сообщил в своем Telegram-канале, что снимет художественный фильм о фигуристе Романе Костомарове, его творческом пути и преодолении трудностей. Он выразил уверенность, что кино получится «чемпионским» при непосредственном участии Романа и его близких.

Кинокритик Александр Шпагин сообщил, что у режиссера Сарика Андреасяна и правда может получиться хороший фильм о Костомарове. По его словам, постановщик является профессионалом своего дела. Также кинокритик похвалил фильм Андреасяна «Землетрясение». Кроме того, одной из хороших работ он назвал картину «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли, который, несмотря на «странную игру», вписался в киноленту.