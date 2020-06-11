Писателя Анатолия Трушкина похоронят на Митинском кладбище

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Писатель-сатирик Анатолий Трушкин будет похоронен на Митинском кладбище в Московской области.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник из его окружения. По его словам, супруга покойного хочет избежать большого скопления людей при этом.

Похоронен будет на Митинском кладбище, но жена хотела бы, чтобы там не было скопления людей, — сообщил источник.

Друг семьи Лука Сафронов рассказал, что отпевание начнётся в 12:00, прощание — в 13:00.

Прощание будет в 13:00, будет белый сквозной проход. Люди будут получать маску на входе, заходить в храм, у гроба оставлять цветы и уходить, — сказал он.

Анатолий Трушкин скончался 10 июня в больнице после продолжительной борьбы с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией. Ему было 78 лет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что артистка эстрады Клара Новикова близко общалась с писателем-сатириком Анатолием Трушкиным практически до последнего дня его жизни. Он позвонил ей из больницы незадолго до своей смерти с просьбой отложить намеченный концерт.