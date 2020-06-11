Писателя Анатолия Трушкина похоронят на Митинском кладбище

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин будет похоронен на Митинском кладбище в Московской области.
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Похоронен будет на Митинском кладбище, но жена хотела бы, чтобы там не было скопления людей, — сообщил источник.
Друг семьи Лука Сафронов рассказал, что отпевание начнётся в 12:00, прощание — в 13:00.
Прощание будет в 13:00, будет белый сквозной проход. Люди будут получать маску на входе, заходить в храм, у гроба оставлять цветы и уходить, — сказал он.
Анатолий Трушкин скончался 10 июня в больнице после продолжительной борьбы с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией. Ему было 78 лет.
Ранее NEWS.ru писал о том, что артистка эстрады Клара Новикова близко общалась с писателем-сатириком Анатолием Трушкиным практически до последнего дня его жизни. Он позвонил ей из больницы незадолго до своей смерти с просьбой отложить намеченный концерт.
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