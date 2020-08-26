Писательница Рейневелд получила Букеровскую премию

Писательница из Нидерландов Марика Лукас Рейневелд стала обладательницей одной из самых престижных наград для литераторов — Букеровской премии.
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Церемония вручения Букеровской премии должна была состояться 19 мая, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции её перенесли. Мероприятие стало возможным после того как в Великобритании открылись книжные магазины, это произошло 15 июня.
Ранее NEWS.ru сообщил, что отложенная на фоне пандемии церемония вручения американской театральной премии Tony Awards в 2020 году будет проходить в виртуальном формате.
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