Писательница Рейневелд получила Букеровскую премию

https://static.news.ru/photo/a37bb3b6-e7bb-11ea-a3d4-fa163e074e61_660.jpg Марика Лукас Рейневелд Фото: Oskardebot/wikimedia.org

Писательница из Нидерландов Марика Лукас Рейневелд стала обладательницей одной из самых престижных наград для литераторов — Букеровской премии.

Об этом сообщает ТАСС. Жюри отметило роман Рейневелд «Неловкий вечер». Среди претендентов на награду были также иранская писательница Шокуфе Азар с романом «Просвещение сливового дерева», представительница Мексики Фернанда Мельхор с книгой «Сезон ураганов», автор из Германии Даниэль Кельман с романом «Тиль» и аргентинка Габриэла Камара с произведением «Приключение Чайны Айрон».

Церемония вручения Букеровской премии должна была состояться 19 мая, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции её перенесли. Мероприятие стало возможным после того как в Великобритании открылись книжные магазины, это произошло 15 июня.

Ранее NEWS.ru сообщил, что отложенная на фоне пандемии церемония вручения американской театральной премии Tony Awards в 2020 году будет проходить в виртуальном формате.