Писатель Проханов назвал настоящего виновника развала СССР

Самое активное участие в развале СССР принимал Комитет государственной безопасности (КГБ), заявил писатель Александр Проханов в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Литератор отметил, что ведомство было по-настоящему «мощнейшей структурой», в недрах которой сложилась идея о «нерентабельности советской империи», и вина за распад СССР лежит и на КГБ.

КГБ объединил Германию, КГБ разрушил Варшавский договор и грохнул бедного [Николае] Чаушеску. КГБ создавал народные фронты по всей территории Советского Союза, во всех республиках. И, по существу, КГБ затеял перестройку и внедрил в ГКЧП своего лидера Крючкова, чем подвёл итог этой кошмарной перестройке, связанной с разрушением Советского Союза, — подчеркнул Проханов.

Таким образом Проханов прокомментировал статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В тексте политик также затронул тему развала СССР. Работа опубликована на сайте Кремля 12 июля. В ней политик написал, что между РФ и Украиной возникла «стена», которая воспринимается Путиным в качестве большой общей беды и трагедии. Он заявил, что отношения между Москвой и Киевом ухудшились «из-за целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву» единства двух народов. Политик призвал обратиться к истории, в которой прописано общее прошлое нескольких народов. Путин подчеркнул, что высказывание о том, что украинцы являются якобы отдельным народом, строилось ещё в XIX веке на вымыслах.

Ранее сообщалось, что глава РФ Владимир Путин написал статью об Украине в духе уважения к украинскому народу, но с сожалением, поскольку страна отдана на откуп Западу. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.