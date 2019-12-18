Российский писатель Олег Рой анонсировал музыкальный спектакль «Хрустальное сердце».
Представление состоится 31 декабря в Центральном доме кино в Москве. Главные роли исполнят Анастасия Стоцкая и Наталья Быстрова,
Мы рады вам представить проект, который собран, соткан на территории нашей страны. В своё время мы работали над этой историей с Татьяной Маликовой. История семейная, где каждый для себя найдёт главного героя. Мы окунёмся в мир волшебства, бесконечной любви, — сказал Рой.
Стоцкая предстанет в образе ледяной ведьмы Аскольды. Ей решаются противостоять хрупкая девушка Анхен в исполнении Быстровой и её возлюбленный, Сказочник, которого сыграл Александр Казьмин.
Накануне у писателя вышла одноимённая сказка, созданная совместно с Татьяной Маликовой. Премьерная серия постановки продлится до 7 января 2020 года.
Как писал NEWS.ru, киностудия «Союзмультфильм» покажет цикл музыкальных новогодних спектаклей для всей семьи «Чебурашка. Возвращение домой». Представления пройдут в московском Центре культуры и искусств «Щукино» с 25 декабря 2019 года по 8 января 2020 года.
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