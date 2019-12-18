https://static.news.ru/photo/dc61b244-218b-11ea-81cc-fa163e074e61_660.jpg Олег Рой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский писатель Олег Рой анонсировал музыкальный спектакль «Хрустальное сердце».

Представление состоится 31 декабря в Центральном доме кино в Москве. Главные роли исполнят Анастасия Стоцкая и Наталья Быстрова, сообщает ТАСС.

Мы рады вам представить проект, который собран, соткан на территории нашей страны. В своё время мы работали над этой историей с Татьяной Маликовой. История семейная, где каждый для себя найдёт главного героя. Мы окунёмся в мир волшебства, бесконечной любви, — сказал Рой.

Стоцкая предстанет в образе ледяной ведьмы Аскольды. Ей решаются противостоять хрупкая девушка Анхен в исполнении Быстровой и её возлюбленный, Сказочник, которого сыграл Александр Казьмин.

Накануне у писателя вышла одноимённая сказка, созданная совместно с Татьяной Маликовой. Премьерная серия постановки продлится до 7 января 2020 года.

Как писал NEWS.ru, киностудия «Союзмультфильм» покажет цикл музыкальных новогодних спектаклей для всей семьи «Чебурашка. Возвращение домой». Представления пройдут в московском Центре культуры и искусств «Щукино» с 25 декабря 2019 года по 8 января 2020 года.