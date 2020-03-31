https://static.news.ru/photo/e8fdd4f4-7336-11ea-afde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tomie dePaola

Американский автор и иллюстратор детских книг Томи де Паола умер, заразившись коронавирусом. Ему было 85 лет.

По словам литературного агента писателя Дуга Уайтмена, у писателя возник ряд осложнений после перенесённой операции, передаёт CNN. Он также отметил, что писатель умер в одиночестве в одной из клиник в американском штате Нью-Гэмпшир.

Из-за коронавируса и карантина в больнице, где он проходил лечение, де Паола находился в изоляции, — сказал Уайтмен.

Как писал NEWS.ru, сборник очерков «Старик путешествует», которые Эдуард Лимонов написал в последние месяцы жизни, вышел в онлайн-библиотеке Bookmate. Издательство Individuum выпустит работу в бумажном формате в апреле.