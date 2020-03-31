Американский автор и иллюстратор детских книг Томи де Паола умер, заразившись коронавирусом. Ему было 85 лет.
По словам литературного агента писателя Дуга Уайтмена, у писателя возник ряд осложнений после перенесённой операции,
Из-за коронавируса и карантина в больнице, где он проходил лечение, де Паола находился в изоляции, — сказал Уайтмен.
Как писал NEWS.ru, сборник очерков «Старик путешествует», которые Эдуард Лимонов написал в последние месяцы жизни, вышел в онлайн-библиотеке Bookmate. Издательство Individuum выпустит работу в бумажном формате в апреле.
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