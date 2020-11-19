Писатель Дуглас Стюарт стал обладателем Букера 2020 года

https://static.news.ru/photo/b651bd54-2ab5-11eb-8bc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт стал лауреатом Букеровской премии за 2020 год. Об этом объявлено 19 ноября в ходе виртуальной торжественной церемонии.

Также в шорт-лист премии попали американцы Дайан Кук, Авни Доши и Брэндон Тэйлор, писательница из Зимбабве Цици Дангарембга, эфиопско-американская писательница Мааза Менгисте, сообщает РИА Новости.

Букеровскую премию вручают с 1969 года. Её финалистам вручают по 2,5 тысячи фунтов стерлингов. Кроме того, их книги издают специальным тиражом. Лауреат премии получает дополнительно 50 тысяч фунтов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дата объявления победителей Букеровской премии была сдвинута с 17 на 19 ноября 2020 года из-за публикации книги бывшего президента Соединённых Штатов Барака Обамы «Земля обетованная». Как вручение премии, так и выход книги Обамы организаторы мероприятия сочли «захватывающими» литературными событиями и решили «разнести» их по времени.