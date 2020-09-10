https://static.news.ru/photo/f4f9aac2-f378-11ea-9a43-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Глуховский Фото: вДудь/youtube.com

Российский писатель Дмитрий Глуховский стал гостем шоу «вДудь» журналиста и блогера Юрия Дудя. Автор известен как создатель книги «Метро 2033» и её продолжений.

Дудь поговорил с Глуховским о работе в Russia Today, Маргарите Симоньян, пропагандистах и власти. Писатель также рассказал, что проводил питчинг романа «Метро» американскому режиссёру Дэвиду Финчеру для экранизации. Ролик с интервью опубликован на YouTube-канале Дудя.

Я рассказываю историю «Метро», он задаёт какие‑то вопросы, и в конце я понимаю, что этот человек не снял ни одной истории про положительного главного героя, а «Метро» — это история про положительного главного героя, — сказал литератор.

Кроме того, Дудь попросил автора выбрать три книги, которые он бы посоветовал прочитать всем. Гость блогера назвал «Незнайку на Луне» Николая Носова, «Благоволительниц» Джонатана Литтелла и «Белого Бима Чёрное ухо» Гавриила Троепольского.

Ранее героем шоу «вДудь» стал российский актёр Юрий Борисов, писал NEWS.ru. Он известен по ролям в фильмах «Т-34» и «Бык» и сериале «Мир! Дружба! Жвачка!».