Писатель Анатолий Трушкин ушёл из жизни

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В больнице в возрасте 78 лет скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин.

По данным Telegram-канала Baza. По его данным, больше месяца писатель лечился от коронавируса.

Три недели Трушкин лежал в реанимации. После ему стало лучше, его перевели в обычную палату. Через несколько дней ему стало хуже, писателя вернули в реанимацию. Позже Трушкин умер.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Хабаровска Сергей Кравчук заразился коронавирусом. Диагноз подтверждён лабораторно. 4 июня Кравчук ушёл на самоизоляцию, так как COVID-19 выявили у члена его семьи. 8 июня градоначальника госпитализировали.