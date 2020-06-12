Пиотровский предложил создать альтернативу ЮНЕСКО

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Пандемия коронавируса показала, что сейчас возникла необходимость организовать новые международные сообщества в сфере культуры, которые могли бы решать вопросы эффективнее, чем ЮНЕСКО. Об этом заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Во время онлайн-конференции «Россия и мир», приуроченной к празднованию Дня России он рассказал об инициативе спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкова о большой международной онлайн-конференции, посвященной культуре и общению для возрождения международных культурных организаций.

Что касается ЮНЕСКО, как и всех международных организаций, в период пандемии стало ясно, что они не очень справляются со своими обязанностями, и нужны какие-то новые инициативы, которые мы должны влить в международные связи. В этом смысле мы сейчас готовим культурный форум, который должен заново выработать основы культурного взаимодействия, — цитирует Пиотровского ТАСС.

По его словам, работа во время пандемии пошла на пользу музейному сообществу, которая сплотила его и активизировала контакты между музеями разных стран. Пиотровский отметил, что раньше мировые культурные организации раньше так тесно между собой не общались.

Теперь, продолжил директор Эрмитажа, у музея появились огромные программы на итальянском языке, а в ответ итальянские музеи создали целую серию программ для России. Такие же программы созданы для Китая, Великобритании и США. Причём американцы в ответ создали несколько проектов для российских пользователей сайта Эрмитажа.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что выставки «Гаража» будут доступны по билетам с фиксированным временем.