Красноярская певица Анастасия Вишневская сломала ногу во время выступления на губернаторском приёме в честь Международного женского дня. Артистка, исполняя песню, рухнула со сцены в оркестровую яму.
Пролетев несколько метров и получив перелом стопы, Анастасия поднялась и допела песню. По
Ранее американская певица Бритни Спирс опубликовала видео с танцем, во время которого получила перелом ноги. В ролике, выложенном в Instagram, Спирс репетирует движения в хореографическом зале под песню Sex on Fire группы Kings of Leon. В конце записи она падает и слышится хруст кости, писал NEWS.ru
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