https://static.news.ru/photo/a548af22-5fcc-11ea-b6fd-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Вишневская Фото: avishnevskaya_official/vk.com

Красноярская певица Анастасия Вишневская сломала ногу во время выступления на губернаторском приёме в честь Международного женского дня. Артистка, исполняя песню, рухнула со сцены в оркестровую яму.

Пролетев несколько метров и получив перелом стопы, Анастасия поднялась и допела песню. По данным РЕН ТВ, пострадавшую доставили в больницу, в ближайшее время ей предстоит операция.

Ранее американская певица Бритни Спирс опубликовала видео с танцем, во время которого получила перелом ноги. В ролике, выложенном в Instagram, Спирс репетирует движения в хореографическом зале под песню Sex on Fire группы Kings of Leon. В конце записи она падает и слышится хруст кости, писал NEWS.ru