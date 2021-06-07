Певица Гречка совершила каминг-аут

https://static.news.ru/photo/8ad99e16-c796-11eb-8cdb-96000091f725_660.jpg Певица Гречка Фото: grechkalu/instagram.com

Певица Гречка (Анастасия Иванова) совершила каминг-аут. В интервью изданию The Village она призналась, что выход альбома «Не за что» выпал на период, когда она рассталась с девушкой.

Но так получилось, что его выход совпал с моим расставанием с девушкой, и многие знакомые говорили: «Воу, Настя, ты написала „Тысяча моментов“, „Это убило меня“ о расставании. Мы понимаем твои чувства». Но нет, все эти песни не были написаны для моей бывшей девушки, — рассказала Гречка.

По словам певицы, в альбоме мало личного, однако он всё равно получился очень сильным. Несмотря на такое заявление, она отметила, что релиз всё-таки поддержал её.

Где-то на подсознательном уровне я написала его для себя, — добавила 21-летняя исполнительница.

Гречка стала известной благодаря песне «Люби меня, люби», припев которой принадлежит популярной группе «Отпетые мошенники». Молодая знаменитость под крылом создателя клуба «Ионотека» Александра Ионова выпустила альбом, а также выступила на популярных фестивалях «Боль», «Стереолето» и «Нашествие». В конце 2018 года Гречка и Ионов приняли решение прекратить сотрудничество, после чего у певицы вышли ещё несколько альбомов, включая «Не за что».

Ранее стало известно, что американская актриса и певица Деми Ловата сделала каминг-аут — знаменитость больше не хочет слышать о себе в женском роде. Звезда объявила себя небинарной персоной (non-binary). Теперь к певице следует обращаться только во множественном числе при помощи местоимения.