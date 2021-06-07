Певца Трубача с женой выселили из квартиры в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/0913db5c-c6b6-11eb-a6b6-96000091f725_660.jpg Николай Трубач Фото: TrubachNikolay/facebook.com

Мосгорсуд обязал российского певца Николая Трубача и его жену освободить трёхкомнатную квартиру в центре Москвы. Поводом для этого стали многомиллионные долги знаменитости, пишет StarHit.

На сайте судебных приставов говорится, что у жены артиста имеется долг в девять миллионов рублей. Кроме того, с женщиной судятся кредиторы из Москвы и Санкт-Петербурга. Общая задолженность составляет порядка 40 миллионов рублей.

51-летний Николай Трубач (настоящая фамилия — Харьковец) — заслуженный артист Украины. В России он известен благодаря дуэту с Борисом Моисеевым в песне «Голубая луна».

Ранее сообщалось, что в апреле 2021 года задолженность россиян по ипотечным кредитам превысила 10 трлн рублей. За месяц граждане РФ оформили более 191 тысячи кредитов на 551 млрд рублей. При этом задолженность за месяц увеличилась на 2,9%, а за год — на 25,8%.