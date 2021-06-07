Петров и Козловский впервые сыграют вместе

https://static.news.ru/photo/ce7afcbe-c7a0-11eb-8bd4-96000091f725_660.jpg Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Самые популярные современные российские актёры Александр Петров и Данила Козловский впервые сыграют вместе. Артисты в настоящее время снимаются в сериале Валерия Тодоровского «Надвое» для «России 1», передаёт РИА Новости.

Когда Валерий Петрович прислал мне сценарий, мы договорились, что я прочитаю хотя бы одну серию из-за нехватки времени. Я сел и не смог оторваться — прочитал весь до конца. Это бомба, — рассказал Петров.

Артист добавил, что подобных сценариев ещё не видел. И это при том, что на счету актёра уже более 60 фильмов. Петров отметил также удачную подборку актёров: он удивлён их тандему с Козловским, ведь артисты ещё ни разу не работали вместе. При этом актёр, безусловно, рад, что поклонники заинтересовались сериалом, узнав, что главные роли в нём исполнят два самых востребованных актёра отечественного кинематографа.

На площадке потрясающая атмосфера, очень хорошо с Саней работать, с прекрасным, грандиозным Валерием Петровичем и замечательным оператором Сергеем Козловым. Такой сценарий — чистая радость для артистов, — прокомментировал своё участие Козловский.

В центре сюжета — два лучших друга Костя и Саня. Их жизнь меняется после командировки в Санкт-Петербург, где молодые люди знакомятся с двумя девушками. Дата выхода «Надвое» пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что Netflix купил и добавил в свою библиотеку картину Данилы Козловского «Чернобыль» про катастрофу на ЧАЭС в 1986 году.