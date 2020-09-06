Петросян воспринял эвакуацию во время своего выступления без негатива

https://static.news.ru/photo/d2a617ac-f04f-11ea-877f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Винокур и Евгений Петросян Фото: vladimir_vinokur/instagram.com

Российский юморист Евгений Петросян не был сильно расстроен из-за срыва его выступления на ежегодном фестивале «Юморина» в Сочи.

Его коллега Валерий Пономаренко рассказал, что артист отнёсся с пониманием к объявленной эвакуации и не терял позитивного настроя. По его словам, после просьбы покинуть зал Петросян и Владимир Винокур вышли на улицу, весело болтая, пишет РИА Новости.

Я не слушал их разговор, но видел, что он там если и расстроился, то не подал виду, — заявил Пономаренко.

Причиной срыва юмористического концерта в Сочи стал анонимный звонок о заложенной в помещении бомбе. Сотрудники полиции осмотрели здание и не обнаружили взрывное устройство.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Петербурге «телефонный террорист» был пойман после того, как сообщил о заложенной в школе бомбе с личного телефона.