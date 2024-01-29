Петербургский театр объяснил замену Японии на Китай в мюзикле по Акунину Театр ЛДМ изменил мюзикл «Алмазная колесница» по Акунину из-за гастролей в Китай

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Антон Танонов (в центре)

Изменения в мюзикле «Алмазная колесница» по роману Бориса Акунина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) были внесены до пандемии COVID-19 из-за перспектив гастролей в Китай, сообщил РБК композитор, музыкальный руководитель петербургского театра ЛДМ «Новая сцена» Антон Танонов. По его словам, это решение никак не связано с новым статусом писателя и его внесением в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ситуация такая: договор с Акуниным подписали еще в 2018–2019 годах. И никак ситуация сегодняшняя, когда признали Акунина террористом, иноагентом, не связана. Мы перед пандемией получили предложения из Китая о сотрудничестве. И наш театр запустил несколько проектов, — объяснил Танонов.

Ранее Акунин сообщил, что после изменений постановки в театре ЛДМ по его роману про Эраста Фандорина место главного персонажа занял Марко Поло. Помимо этого, в мюзикле события разворачиваются не в Японии, как прописано в оригинале произведения, а в Китае. Как говорится на сайте ЛДМ, теперь постановка «одела красивые цвета „Белого лотоса“ и переехала в китайский город Шанду».

Ранее Министерство внутренних дел РФ объявило Акунина в розыск. Статья, по которой писателя хотят привлечь к ответственности, при этом не указывается. В последние годы Акунин живет за пределами России.