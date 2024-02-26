Петербург решили оставить без общества эстонской культуры Минюст требует ликвидировать Санкт-Петербургское общество эстонской культуры

Фото: Артем Соболев/News.ru

Управление Министерства юстиции по Петербургу и Ленобласти потребовало ликвидировать общественную организацию «Санкт-Петербургское общество эстонской культуры», сообщает объединенная пресс-служба судов города. Истец также просит исключить сведения об организации из Единого государственного реестра юридических лиц. Назначено судебное заседание.

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал административное исковое заявление ГУ Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к общественной организации «Санкт-Петербургское общество эстонской культуры». Административный истец просит суд о ликвидации общественной организации с исключением сведений о ней из ЕГРЮЛ, — передает пресс-служба.

Общество существует с 1992 года. Оно заявляет своей целью «сохранение этнической самобытности эстонцев, проживающих в Санкт-Петербурге, эстонского языка и национальных традиций, поддержание связей с Эстонией в области культуры, науки и искусства».

Ранее в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, согласно которому организации могут быть признаны нежелательными, если их учредителями являются иностранные государственные органы. Поправки предложили еще в четыре федеральных закона о защите прав и свобод россиян.