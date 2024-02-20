Пьет вино на съемках, ругается с Барановской: шесть скандалов с Гордоном

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Александр Гордон

20 февраля исполнилось 60 лет журналисту и телеведущему Александру Гордону. Много лет он работает в программе Первого канала «Мужское/Женское» вместе с Юлией Барановской. И в этот период, и раньше Гордон много раз становился героем скандалов. NEWS.ru собрал самые громкие конфликты с участием телеведущего.

Почему Гордон набросился на героя шоу «Мужское/Женское»

Александр Гордон ведет ток-шоу «Мужское/Женское» с 2014 года. Героями программы часто становятся простые люди, столкнувшиеся с трудностями. В выпуске передачи «Бабушкино сердце», который вышел в эфир 27 января 2016 года, ведущий попытался связать героя колготками. Зрители посчитали, что он душил мужчину.

В 2021-м в интервью Юрию Дудю (Минюстом РФ признан иноагентом) Гордон объяснил свой поступок. По словам журналиста, герой ничего не предпринимал в отношении сожительницы, которая привязывала ребенка к кровати, и он решил показать участнику программы, что чувствовал малыш.

Никаких обвинений от гостей шоу в адрес Гордона тогда не последовало.

Как Гордон обидел разведенных женщин

В программе «Они и мы» с Екатериной Стриженовой Александр высказался, что мужчине не стоит связывать себя с «разведенкой с прицепом» — женщиной, у которой есть дети от предыдущих отношений. По его мнению, если она не смогла сохранить первый брак, то и во втором ее, вероятно, ждет фиаско.

«Ребенок — это чужое семя, а вкладываться в чужое — против природы. Отношения между женщиной и мужчиной диктуются любовью, при чем здесь чужой ребенок? Ну и если женщина настолько самостоятельна и независима, что в состоянии поднять и воспитать ребёнка без родного отца, то и мужчина ей не нужен», — сказал Гордон.

Позднее телеведущий оправдался за свои слова. Он пояснил, что так сказал ради рейтингов и это был «лишь текст» ведущего.

Поругался с Барановской в эфире

Ведущие «Мужского/Женского» иногда общаются друг с другом достаточно резко. Однажды Барановская и Гордон поспорили в студии.

«Я не сбился, в том-то и дело. Я просто подумал. Ты же говоришь по писанному, а я-то — по задуманному», — заявил Гордон соведущей.

Барановская парировала: «Я в жизни по писанному не говорю». Александр резко ответил ей: «Вот теперь закрой рот и слушай, что я тебе скажу».

Барановская опубликовал видео этого эпизода у себя на странице в социальной сети с подписью «Так и живем» и получила сочувственные комментарии подписчиков. Некоторые из них сравнили ее коллегу с «быдлом из подворотни».

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Александр Гордон

Признавался ли Гордон в алкоголизме

В августе 2021 года Гордон заявил, что выпивает в студии белое вино, и назвал себя «мрачным алкоголиком». По словам журналиста, за кулисами стоит «стаканчик», из которого он время от времени делает глоток.

Почти через два месяца Гордон заявил в эфире «Док-ток», что не лгал по поводу проблем с алкоголем. «В этом интервью я не лукавил, когда сказал, что зашел в тупик. Не буду винить в этом ни ковид, ни постковид, ни кого другого, ни сложный график. Выход из этого тупика я нашел самый скверный — алкоголь», — сказал Гордон.

Он назвал употребление спиртного на работе непрофессиональным поведением. По словам журналиста, ему потребовалась помощь специалистов, чтобы избавиться от зависимости. «Их рекомендации я выполнял и продолжаю выполнять. И убежден, что этот довольно тяжелый, надо сказать, период моей жизни остался в прошлом», — подчеркнул тогда телеведущий.

Что известно о скандале Гордона с Явлинским

В 2003 году лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации к Гордону и телеканалу М1. Телеведущий резко высказался в адрес политика.

Гордон заявил в одной из программ, что СССР «перестал существовать в том числе из-за деятельности Явлинского». Суд признал не соответствующим действительности утверждение телеведущего. Лидер «Яблока» выиграл дело, и Гордон должен был выплатить ему 15 тысяч рублей и дать опровержение на том же телеканале.

Из-за чего Кологривый обиделся на Гордона

На программе «Закрытый показ» Александр Гордон попросил гостя Никиту Кологривого рассказать, о чем фильм. По мнению ведущего, актер говорил слишком пространно. В ответ на его слова Кологривый заявил, что может всю программу Гордона закончить в трех словах.

«Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я ведущий. Я определяю, что для этой программы хорошо, а что скверно. Если вы согласны, то отвечайте на мой вопрос, если нет, то вас никто не держит», — заявил Гордон.

После этого Кологривый покинул в студию. Журналист Отар Кушанашвили считает, что в конфликте виноват не 29-летний актер, а ведущий шоу. «Ты должен уважать своих гостей, ты, старый дурак! Это столкновение поколений. Для Кологривого ты — пустое место», — предположил он.

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