Песни в честь врачей и грандиозный салют: фото с фестиваля «Спасская башня»

В подмосковном парке «Патриот» завершился XIII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», его темой стало 75-летие победы в Великой Отечественной войне. В этом году мероприятие проходило в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса, однако от этого оно не стало менее грандиозным и впечатляющим. Участие в «Спасской башне» приняли порядка тысячи певцов, танцоров, военных оркестров, различных артистов и кадетов, которые посвятили свои номера подвигу врачей в борьбе с COVID-19. В конце вечера над Главным храмом Вооружённых сил РФ прогремел потрясающий салют. Кадры с места событий — в галерее NEWS.ru.