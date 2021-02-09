Песков высказался об уходе Серебренникова с поста худрука «Гоголь-центра»

https://static.news.ru/photo/08e85182-6ac0-11eb-87de-96000091f725_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режиссёр Кирилл Серебренников покинул пост художественного руководителя «Гоголь-центра». Это не должно стать для него проблемой, ведь если он талантлив, то найдёт новую работу — такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общаясь с журналистами, он отметил, что в функцию Кремля не входит оценка талантливости того или иного режиссёра. Ситуация, по мнению Пескова, очевидна.

Есть работодатель и есть режиссёр, принятый по найму. Если работа режиссёра устраивает работодателя, он продолжает работать. Если нет — работодатель не продлевает контракт. Талантливый режиссёр всегда найдёт себе новые контракты, — резюмировал Песков.

О своём уходе во вторник, 9 февраля, сообщил сам режиссёр. Он опубликовал письмо от столичного департамента культуры, который известил об истечении срока договора с ним 25 февраля.

Как писал NEWS.ru, ранее Ассоциация театральных критиков (АТК) предложила оставить Серебренникова на посту худрука «Гоголь-центра». В АТК считают, что в театре сложился исключительный коллектив артистов и художников, способный решать сложнейшие творческие задачи.