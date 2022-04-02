«Не враги государства»: Песков вступился за Урганта, Собчак и Тодоренко

Телеведущий Иван Ургант является большим патриотом России, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал не клеветать на людей и не записывать их в пятую колонну.

Я очень хорошо знаю Урганта. Он большой патриот. У него может быть своя точка зрения. Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в пятую колонну. Ни в коем случае, — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что среди российских знаменитостей есть те, которые испугались или не поняли событий на Украине в связи со специальной военной операцией, однако они не являются врагами государства.

Собчак, Ургант, Тодоренко — они же не враги государства. Есть люди, которые испугались, когда всё началось. Кто-то из них уехал, сказал, что я еду в длительный отпуск, кто-то ещё что-то. И все поступили по-разному. Но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства, — сказал Песков.

По его словам, с врагами государства, «которые стали хаять власть, которые стали нападать на наших героев-военных» Кремль будет бороться.

Одной из первых Россию после начала спецоперации на Украине покинула телеведущая Ксения Собчак. Сначала информация о её визите в Турцию появилась на уровне слухов, затем её подтвердила сама героиня.

8 марта об отъезде из России неожиданно объявила блогер, телеведущая Айза. Она не стала скрывать, что причиной вылета из страны вместе с двумя сыновьями стала обстановка из-за спецоперации на Украине. Айза объяснила в соцсетях, что ей «страшно» и она испытывает панические атаки. Новую страну проживания блогер не раскрыла.

17 марта прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Ольга Смирнова приняла решение уйти из театра. Артистка уехала из России, чтобы продолжить карьеру в Нидерландах.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.