https://static.news.ru/photo/80541ed6-361e-11ea-a542-fa163e074e61_660.jpg Портрет Александра Грибоедова Фото: Иван Крамской/commons.wikimedia.org

Произведение «Горе от ума» русского писателя Александра Грибоедова вышло новым тиражом по случаю юбилея автора.

Грибоедову исполняется 225 лет 15 февраля. Первая публикация его пьесы состоялась в в 1825 году.

Сегодня вышел тираж «Горе от ума» в серии «Всемирная литература» с иллюстрациями, для широкого круга читателей, издание недорогое, чтобы было доступно всем — и школьнику, и студенту, — сообщила ведущий редактор отдела классической литературы и поэзии редакции художественной литературы издательства «Эксмо» Наталья Розман в беседе с РИА Новости.

По её словам, значение известного произведения сложно переоценить, так как на нём выросло не одного поколение.

Как писал NEWS.ru, первое прижизненное издание романа «Евгений Онегин» писателя Александра Пушкина ушло с молотка за 4,6 млн рублей. Экземпляр купили на торгах аукционного дома «Литфонд» 12 декабря 2019 года.