Концерт SHAMAN в Ставрополе пройдет без цветов и подарков Организаторы запретили зрителям приносить цветы на концерт SHAMAN в Ставрополе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

Зрителям запретили приходить с цветами и подарками на концерт SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), который пройдет в Ставрополе 28 марта. Как сообщила пресс-служба Ставропольского Дворца культуры и спорта, на мероприятии усилят меры безопасности. В частности, в концертный зал не будут пускать людей с флагами, едой, аэрозолями и любыми жидкостями.

В соответствии с требованиями антитеррористической защищенности в местах с массовым пребыванием людей запрещен вход в здание Ставропольского Дворца культуры и спорта с любыми жидкостями (в том числе водой, алкогольными напитками и т. п.), едой, аэрозольными баллонами <...>. Кроме того, введены дополнительные ограничения на вход с цветами, подарками, флагами и транспарантами на древках, — сказано в сообщении.

Зрителей предупредили, что на концерт запрещено проносить наркотические средства, крупные предметы и детские коляски. Кроме этого, не разрешается приходить на мероприятие с животными. По словам организаторов, в холлах будут предусмотрены кулеры с питьевой водой.

Ранее певец Сергей Лазарев заявил, что концерты российских артистов будут продолжаться после траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Он считает, что «все встанет на свои рельсы» после того, как пройдет боль. По мнению Лазарева, звезды должны продолжать выступления ради своих семей и поклонников.