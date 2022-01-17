Первый канал покажет премьеру балета на льду Татьяны Навки «Лебединое озеро», сообщили в пресс-службе телеканала. Постановка является новой интерпретацией балета П. И. Чайковского, сочетающей фигурное катание, классическую хореографию и высокие технологии. Действие происходит и на льду, и в воздухе над ним.

«Лебединое озеро» можно назвать жемчужиной русской классики и эталоном высокого искусства. Воплотить данное произведение на льду — моя давняя мечта, к реализации которой я шла многие годы, — рассказала Навка.

Она же и выступит в роли главной героини, принцессы Одетты. Также в постановке примут участие Маргарита Дробязко, Пётр Чернышёв, Повилас Ванагас и Надежда Пескова. Балет покажут в эфире 23 января в 15:15.

Ранее Навка выразила восторженное отношение к Дане Милохину, который выступил вместе с Евгенией Медведевой в очередном выпуске «Ледникового периода». Пара набрала максимальные 12 баллов и покорила публику своим выступлением. На этот раз фигуристка и тиктокер выступили под песню «Башня», которую Милохин совместно с группой «Мумий Тролль» презентовал месяц назад. В восторге от выступления остались все члены жюри, а Татьяна Навка не удержалась от самых высоких похвал.