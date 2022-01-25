Первый канал покажет фильм о расследовании убийства царской семьи Романовых

30 января Первый канал покажет фильм «Дело Романовых. Следствием установлено», посвящённый разгадке убийства семьи последнего российского императора Николая II. Телезрители узнают новые подробности расследования одного из самых кровавых и жестоких преступлений XX века. Главной задачей следствия является окончательный ответ на вопрос, являются ли останки, найденные 30 лет назад в Поросенковом логу, фрагментами тел царской семьи и их слуг. О премьере фильма сообщила Дирекция общественной связей Первого канала.

В руках авторов фильма оказался эксклюзивный материал. Им удалось изучить ход нового следствия, которое ведётся по факту расстрела с 2015 года, а также итоги всех предыдущих расследований. Зрители увидят уникальные подлинные документы, которые помогли восстановить картину случившихся больше века назад событий, а также результаты многочисленных экспертиз: генетической, исторической, баллистической, антропологической и других.

Съёмочная группа стала свидетелем следственного эксперимента, который пошагово восстанавливает всю картину происходящего в комнате дома Ипатьева, где была убита царская семья. Вместе со следователем журналисты побывали не только на месте преступления в Екатеринбурге, но и в Санкт-Петербурге, где жила царская семья перед ссылкой в Тобольск и где в современное время проводились уникальные экспертизы по исследованию останков.

Следствие ведется при активном участии РПЦ, которая имеет доступ ко всем материалам уголовного дела, участвует в работе экспертных комиссий, а также проводит собственные независимые генетические исследования.

В настоящее время следствие находится в завершающей стадии. Его итоги будут представлены на Архиерейском Соборе весной 2022 года. Если церковь согласится с выводами экспертов и следователей и останки будут признаны телами царской семьи и их приближённых, то, возможно, состоится церемония обретения мощей.

Ранее историко-архивная экспертиза подтвердила подлинность «екатеринбургских останков» царской семьи, убитой в ночь на 17 июля 1918 года. Экспертиза проводилась по запросу Следственного комитета РФ. Было проанализировано более двух тысяч исторических данных, в том числе и из зарубежных архивов, включая фото и даже аудиозаписи. Благодаря комплексному анализу удалось восстановить достаточно полную картину того, что происходило в дни, непосредственно предшествовавшие гибели царской семьи, и после расстрела.