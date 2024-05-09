Первый канал «оживил» культовые фото из газет времен ВОВ

Фото: Владимир Гребнев/РИА Новости

Дизайнеры Первого канала вдохнули жизнь в культовые фотографии из газет, напечатанных после Великой Победы. К 9 Мая специалисты проделали кропотливую работу, в рамках которой актеры отсняли ключевые моменты — праздничный салют, солдат за знаменем Победы на крыше Рейхстага и ликование победителей, рассказал главный художник Первого канала Евгений Райцес.

Мы отыскали в Российской государственной библиотеке газеты за 9 и 10 мая 1945 года. Не меняя верстку передовиц, мы оживили кадры, хорошо знакомые каждому — праздничный салют, солдат со знаменем Победы на крыше Рейхстага, ликование победителей в поверженном Берлине, встреча героев дома с букетами сирени… Работа проделана кропотливая, на съемках удалось добиться полного совпадения — медали, ордена, военная форма — спасибо помощи реконструктора Артема Белова, — рассказал Райцес.

Газеты во времена ВОВ выходили с одной фотографией на первой полосе. «Известия», «Правда», «Красная победа» и другие выпустили в тот день отпечатанные партии с заголовками «Свершилось!», «Слезы счастья», «Мы победили!», «Победоносной Красной армии — слава!», «Сегодня торжествует весь народ».

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов напомнил о главных сражениях Великой Отечественной войны, отметив, что разгром немецко-фашистских захватчиков предопределили победы советских войск в битвах за Москву, Сталинград, на Курской дуге, за Днепр, Севастополь, а также прорыв блокады Ленинграда. По его словам, к величайшим битвам ВОВ также относятся оборона Брестской крепости и операция «Багратион».