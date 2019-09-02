Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил студенческие билеты первокурсникам Российского института театрального искусства (ГИТИС).
Церемония вручения прошла в Учебном театре вуза. В ходе выступления он поздравил студентов с началом учебного года и напомнил им о том, что учащимся ГИТИСа «страшно повезло» обучаться в этом учебном заведении.
ГИТИС — это институт нашей славы, который определяет лицо не только российского, но и мирового театра, — заявил Мединский.
Студенческие билеты из рук министра получили студенты первого курса актёрского и режиссёрского факультетов.
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