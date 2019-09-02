https://static.news.ru/photo/d2adfcb6-cd90-11e9-8f7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил студенческие билеты первокурсникам Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Церемония вручения прошла в Учебном театре вуза. В ходе выступления он поздравил студентов с началом учебного года и напомнил им о том, что учащимся ГИТИСа «страшно повезло» обучаться в этом учебном заведении.

ГИТИС — это институт нашей славы, который определяет лицо не только российского, но и мирового театра, — заявил Мединский.

Студенческие билеты из рук министра получили студенты первого курса актёрского и режиссёрского факультетов.

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