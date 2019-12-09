https://static.news.ru/photo/e28c57cc-1a89-11ea-80dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: litfund/facebook.com

Первое прижизненное издание романа «Евгений Онегин» писателя Александра Пушкина выставят на торгах «Литфонда».

Оценочная стоимость экземпляра, который планируют продать 12 декабря, составляет 4,5–4,7 млн рублей, сообщается на сайте аукционного дома.

Самое известное из произведений Пушкина печаталось отдельными главами по мере их написания на протяжении семи лет. Первая глава романа увидела свет в феврале 1825 года, а последняя — в январе 1832-го, — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждая глава «Евгения Онегина» продавалась по 5 рублей, а книжка с главами 4–5 стоила 10 рублей.

Экземпляр вышел в семи картонажных переплётах, главки помещены в футляр. Отмечается, что книга обладает коллекционной ценностью музейного уровня.

Одну из копий прижизненного издания романа «Евгений Онегин» в ноябре выставили на аукционе Christie's. Лот оценили в 100–150 тысяч фунтов стерлингов.