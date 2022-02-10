Первое издание «Слова о полку Игореве» продано за 3,4 млн рублей

Первое издание «Слова о полку Игореве», датируемое 1800 годом и считавшееся утраченным, продано с аукциона за 3,4 млн рублей. Торги проходили на онлайн-площадке аукционного дома «Литфонд», книга считалась сгоревшей в пожаре 1812 года, сообщает «Вести.ру».

Стартовая цена лота составляла 300 млн рублей. Как сообщила пресс-служба аукционного дома, издание сохранилось в хорошем состоянии, также сохранился полукожаный переплёт XIX века.

Литфонд

Потёртости по краям переплёта, корешок и уголки отреставрированы, форзацы из старой бумаги обновлены. Текст книги отпечатан в два столбца и представляют собой оригинальный древнерусский и параллельный перевод. Рукопись имеет особую музейную ценность.

Всего на торгах были представлены 320 лотов. За 180 тысяч рублей были проданы развёрнутые автографы Владимира Высоцкого, оставленные на пластинке 1974 года, а также его записка неизвестному адресату.

В декабре прошлого года уникальный экземпляр книги Анны Ахматовой, подписанный другой российской поэтессой Серебряного века Мариной Цветаевой, был выставлен на аукцион с начальной ценой в 2 млн рублей. На торгах также был представлен сборник стихов Ахматовой, опубликованный в 1912 году изданием «Вечер».