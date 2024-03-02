«Первая остановка — Стамбул»: куда пропал Александр Петров после свадьбы

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Александр Петров

Актер Александр Петров в сентябре 2023 года рассказал о тайной свадьбе, после чего стал намного реже появляться в СМИ. Где он сейчас, правда ли, что лишился друзей из-за жены?

На ком женился Александр Петров

В сентябре 2023 года стало известно, что Петров тайно женился. В невесты прочили коллегу актера Стасю Милославскую, с которой тот встречался на протяжении трех лет. Но избранницей Петрова стала девушка по имени Виктория.

«Мы познакомились случайно на улице. <...> Вика не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей, не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова — моя жена! Я счастлив!» — писал артист в своих соцсетях.

Актер рассказал, что сделал предложение, когда пара находилась в загородном доме в Подмосковье. Петров сорвал веточку и скрутил ее в кольцо. В эфире шоу «ОК на связи» артист вспомнил, как сразу почувствовал, что нужно срочно ехать в загс.

Пара поженилась в Барвихе, будучи в простой одежде в стиле кэжуал. Никто из журналистов не знал о церемонии, судя по кадрам, даже близкие друзья не были приглашены на церемонию.

«Мы даже не успели ничего обсудить, а в загсе ее спрашивают: „Вы берете фамилию мужа?“ Вика такая: „Да!“ Сейчас она занимается переоформлением документов, скоро уже дадут новый паспорт», — рассказывал Петров.

Актер отметил, что на свадьбе не было пышных букетов и роскошного банкета, хотя на фотографии, разлетевшейся по Сети, звезда «Полицейского с Рублевки» и его супруга показали не только обручальные кольца, но и охапки цветов. Церемония, по словам артиста, прошла в кругу близких.

Фото: Социальные сети Александр Петров и Виктория

Что Петров рассказывал об отношениях с женой

В «Шоу Воли» на канале ТНТ ведущие спросили актера, как он поступит, если Виктория однажды засомневается, что любит звездного избранника. Петров не поверил в возможность такого сценария.

«Она такого не скажет. <...> Я скажу: «Нет, я тебя очень сильно люблю», — подчеркнул Петров.

В октябре Виктория опубликовала фото с дня рождения тещи актера. На снимке Александр прикрылся кепкой и очками. На кадрах артист не поздравлял новоиспеченную родственницу, в соцсетях теплых слов также не прозвучало.

СМИ пишут, что Виктория ведет себя тихо и скромно. Девушка активно ведет блог, но не дает о себе никакой информации. Молодых людей несколько раз видели вместе на красных дорожках и премьерах фильмов.

В середине февраля Петров вместе с женой уехал на уик-энд за границу. В планах у пары было посещение нескольких городов. Пара делилась снимками с пеших прогулок.

«Первая остановка — Стамбул», — подписала Виктория фото, на котором обнимает супруга.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Александр Петров с супругой Викторией

Каких друзей потерял Петров из-за свадьбы

После бракосочетания от актера отвернулись такие партнерши по съемкам, как Кристина Асмус и Саша Бортич. Обе девушки решили поддержать Милославскую на фоне расставания с Петровым.

«Да, мы с мастером тоже познакомились случайно. В салоне. И, в общем-то, через несколько минут покрасились. Она не публичный человек, пожалуйста, не мучайте ее вопросами, что это за цвет», — иронизировала Асмус после поста Петрова о Виктории.

Артист не позвал коллегу на свадьбу. В ноябре после новости о свадьбе Петрова актриса написала: «Платье новое не выгуляла, горько». Также Асмус публиковала надпись «Друг, R.I.P.» на черном фоне.

Бортич и вовсе устроила целый перформанс для Милославской. Она надела свадебное платье, фату, размазала по лицу тушь и поехала в театр им. Ермоловой, где репетировала экс-девушка Петрова.

«Ты теперь чужая невеста, девчонка из соседнего подъезда. Мимо проходишь, не замечаешь, на вопросы мои не отвечаешь», — спела Бортич подруге.

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