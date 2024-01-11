«Перетрудился, перенервничал»: Лужина назвала причину инсульта Соломина Лариса Лужина заявила, что Соломин умер из-за эмоционального перенапряжения

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Юрий Соломин

84-летняя советская и российская актриса Лариса Лужина в разговоре с MK.RU предположила, что инсульт у актера Юрия Соломина случился на фоне высокой эмоциональной нагрузки. По мнению артистки, коллега отдавал себя профессии «всего без остатка». Лужина заявила, что Соломин мог перетрудиться и перенервничать.

Переработал, перетрудился, перенервничал. У нас очень эмоциональная профессия, которая отбирает много сил. Мы — актеры — порой забываем, что мы не семижильные. Что мы такие же простые люди, у которых могут быть разные болезни: и инсульты, и инфаркты. Но как-то об этом забываешь на сцене. А сердце рвется из-за нагрузки. Во время спектаклей часто поднимается высокое давление. Кровоизлияние в мозг — и все, — поделилась мнением Лужина.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной смерти народного артиста СССР Юрия Соломина является почечная недостаточность, которая стала осложнением на фоне инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг.

Самочувствие артиста постоянно ухудшалось на фоне гипертонии, сахарного диабета второго типа и атеросклероза. Медикам удалось стабилизировать состояние, но Соломин не мог ориентироваться в пространстве и говорить.

Артиста госпитализировали 6 ноября после падения в обморок во дворе жилого дома. Врачи диагностировали у него легкую форму инсульта. Утверждалось, что после госпитализации у Соломина развилась двусторонняя пневмония и появились грубые нарушения речи, однако официального подтверждения данной информации не было.