Перенёсший коронавирус Збруев рассказал, когда вернётся на сцену

https://static.news.ru/photo/63046242-7393-11eb-bfa0-96000091f725_660.jpg Александр Збруев Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

82-летний народный артист РСФСР Александр Збруев, который переболел коронавирусной инфекцией, заявил, что хорошо себя чувствует и приступит в скором времени к репетициям в театре.

Самочувствие у меня боевое! Как только меня вызовут — сразу вернусь, — рассказал артист в беседе с журналистами РЕН ТВ.

Он пояснил, что начнёт репетировать в тот момент, когда дойдёт очередь до сцены с его участием.

Збруев рассказал журналистам о поражении лёгких 1 февраля. Актёр находился дома и «неплохо себя чувствовал». Днём ранее у него поднялась температура, медики осмотрели его и на всякий случай сделали компьютерную томографию, которая показала 16% поражения лёгких. Позже был подтверждён коронавирус.

Как писал NEWS.ru, известный певец Сергей Пенкин рассказал о необычном способе защиты от коронавирусной инфекции — он сделал уколы иммуноглобулина. Он уверен, что именно поэтому вирус обошёл его стороной. Пенкин подчеркнул, что большую часть времени находится на даче и совершенно не боится заразиться.