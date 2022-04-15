Пьер Ришар обратился к Путину по Украине

Актёр Пьер Ришар попросил Путина побыстрее закончить спецоперацию на Украине
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
23:30, 15 апреля 2022
Фото: Boris Kavashkin / Global Look Press
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Широко известный в России французский актёр и режиссёр Пьер Ришар выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину. Он попросил как можно скорее прекратить специальную операцию на Украине. Об этом сообщает телеканал BFM TV. Комик признался, что очень хорошо знает обе страны — и Россию, и Украину, и очень любит оба народа.
Я продолжаю надеяться, что всё это прекратится как можно скорее, — отметил Риашар.
О благоразумии он также попросил министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. Актёр призвал политиков положить конец конфликту.
Несколько лет назад Пьер Ришар получил специальный приз «За высокое служение искусству» на кинофестивале «Хрустальный ИсточникЪ» в Ессентуках. Артист вышел на сцену после песни на французском языке, исполненной актрисой Екатериной Шпицей. Он по-русски сказал, что любит зал. Во времена СССР его фильмы были одними из редких французских художественных произведений, которые транслировали в стране.