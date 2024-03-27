Пьеха объяснил выбор песен на концерте в память о жертвах теракта Пьеха исполнил две песни на мемориальном концерте в память о жертвах теракта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стас Пьеха

Певец Стас Пьеха, выступивший на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио», рассказал, что исполнил две песни на памятном мероприятии. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, первой стала композиция «Колыбельная» Муслима Магомаева, а второй — произведение собственного сочинения. Артист признался, что сделал свой выбор в пользу этих песен не просто так.

Первая песня — «Колыбельная» на стихи Расула Гамзатова, которую исполнял Муслим Магомаев, потому что концертный зал «Крокус Сити Холла» назван именем Муслима Магомаева. Он был большой друг семьи Агаларовых, некая икона. Я помню, что моя бабушка [Эдита Пьеха] и Магомаев были двумя самыми известными артистами. Это моя любимая песня Магомаева, — поделился артист.

Вторую песню, которую Пьеха исполнил на мемориальном концерте, он написал вместе со своей музыкальной командой. По его словам, эта композиция про то, что нельзя предавать свои принципы и нужно продолжать жить своей жизнью, несмотря на все удары судьбы.

Иным языком, не падай духом, и кроме бога нам никто не поможет, — так он описал содержание новой песни.

Стас Пьеха также поделился, что теракт в «Крокус Сити Холле», унесший, по последним данным, жизни 140 человек, не вызывает ничего, кроме ужаса, страха и опустошения. По его словам, посетив мемориал у стен концертного зала, он вспомнил молитвы.