Учительница русского языка и литературы одной из тюменских школ Алия Исалимова создала Instagram от имени русского поэта Сергея Есенина. Таким образом она решила привлечь внимание учащихся к поэзии автора.
Первый пост она опубликовала в сентябре 2019 года. Сейчас аккаунт
Исалимова изображает Есенина в современном антураже. Он ходит в кафе, сидит на ноутбуком, делает селфи в зеркало и водит автомобили. Каждая публикация сопровождается цитатами из стихотворений, написанных поэтом.
Педагог заявила, что ученики стали охотнее читать поэзию и учить произведения наизусть,
Как писал NEWS.ru, комитет по образованию Санкт-Петербурга проводит проверку по факту увольнения учителя школы в Курортном районе, который прочитал перед восьмиклассниками стихотворение Сергея Есенина «Исповедь хулигана».
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