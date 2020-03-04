https://static.news.ru/photo/1792a648-5df5-11ea-8375-fa163e074e61_660.jpg Фото: yes__enin/instagram

Учительница русского языка и литературы одной из тюменских школ Алия Исалимова создала Instagram от имени русского поэта Сергея Есенина. Таким образом она решила привлечь внимание учащихся к поэзии автора.

Первый пост она опубликовала в сентябре 2019 года. Сейчас аккаунт набрал более 29 тысяч подписчиков.

Исалимова изображает Есенина в современном антураже. Он ходит в кафе, сидит на ноутбуком, делает селфи в зеркало и водит автомобили. Каждая публикация сопровождается цитатами из стихотворений, написанных поэтом.

Педагог заявила, что ученики стали охотнее читать поэзию и учить произведения наизусть, передаёт «Афиша Daily».

Как писал NEWS.ru, комитет по образованию Санкт-Петербурга проводит проверку по факту увольнения учителя школы в Курортном районе, который прочитал перед восьмиклассниками стихотворение Сергея Есенина «Исповедь хулигана».