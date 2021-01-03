Педагог порекомендовал детские книги для чтения в зимние праздники

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Совместное чтение способствует не только общему времяпрепровождению, но и формированию у детей представлений об основных ценностях. Об этом заявил педагог, специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Виталий Молев.

По мнению Молева, каждая история, прочитанная вместе, делает людей ближе друг к другу, а семью — крепче. В праздничные дни педагог советует обратиться к классической литературе — сказкам «Щелкунчик и мышиный король» Эрнста Теодора Амадея Гофмана и «Двенадцать месяцев» Самуила Маршака.

Главное почти в любой сказке — это добро; если человек добрый, имеет любящее сердце, не ищет выгоды только для себя, то для него возможны разные чудеса, — отметил педагог.

Очень важно, по мнению Молева, не просто механически прочитывать текст, но и обсуждать отрывки из произведения после прочтения, помогать детям в формировании выводов.

Ещё одной книгой, к которой он рекомендует обратиться, является произведение Елены Ким «Ёлка. Сто лет тому назад». Эта книга не только расскажет о старинных традициях празднования Нового года и Рождества в России, но и научит ребёнка самого «творить чудеса», а также бережно относиться к красоте русского литературного языка.

Для детей постарше и подростков подойдёт рассказ Александра Куприна «Чудесный доктор» о вере, милосердии и сострадании. Кроме того, читателей всех возрастных групп заинтересует серия книг «Хильда и тролль» Люка Пирсона. По словам специалиста, в них собран «поистине рождественский антураж, приключения и в то же время непростые отношения подростка с миром и поиски себя в нём», пишет РИА Новости.

Ранее россияне назвали самую новогоднюю сказку. По данным опроса, сказку про Щелкунчика назвали самой новогодней книгой более 30% опрошенных. На втором месте — повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» (26%). Третье место у первой части культовой саги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». За неё проголосовало 25%, писал NEWS.ru.