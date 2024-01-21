«Печалюсь и страдаю»: Битюцкая про смерть актера Виталия Вашедского Актриса Битюцкая назвала кошмаром новость о смерти Виталия Вашедского

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Актриса театра и кино Ольга Битюцкая в разговоре с NEWS.ru назвала кошмаром новость о смерти советского и российского артиста театра и кино Виталия Вашедского. По ее словам, он был очень порядочным человеком и не мог мириться с несправедливостью.

С Виталиком мы сыграли немало ролей, и я могу сказать, что он уникальный актер. Он во многом был не раскрытый, не востребованный, хотя всю жизнь посвятил актерскому мастерству. И, помимо этого, он был очень порядочным человеком, что в наше время встречается нечасто. Его огорчала любая несправедливость. И, конечно, я очень печалюсь и страдаю от того, что его не стало, — рассказала Битюцкая.

Актриса отметила, что познакомилась с Виталием Евгеньевичем Вашедским еще в 1988 году, во время учебы в ГИТИСе. По ее словам, они дружили на протяжении 36 лет.

Я знала Виталия еще до театра, мы с ним начинали в 1988 году, когда учились в ГИТИСе. То есть знакомы мы 36 лет. С тех пор мы поддерживали связь, дружили, хотя на какое-то время наши пути и разошлись. Художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки» Николай Губенко очень уважал Виталия. Позже Николай Николаевич пригласил туда и меня, и с 2009 года мы плотно работали вместе с ним в театре, — добавила Битюцкая.

Ранее театр на Таганке сообщил, что Виталий Вашедский умер на 59-м году жизни. О причинах кончины пока не сообщается. Артист был известен зрителю по работам в фильмах и сериалах, в частности по роли майора Буряка в «ДМБ».