Паттинсон вернулся на съёмочную площадку «Бэтмена»

Переболевший коронавирусом актёр Паттинсон вернулся к работе над новым «Бэтменом». Он исполняет в фильме главную роль.
Пока артист был на карантине, съёмки шли без него. Решение приняли продюсеры, чтобы избежать финансовых потерь (они оцениваются примерно в £5 млн). Правда к съёмкам тогда допустили только тех, кто не контактировал напрямую с Паттинсоном.
Как писал NEWS.ru, это не первый раз, когда съёмки фильма «Бэтмен» пришлось приостановить. В марте процесс был заморожен из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. На тот моментов было отснято 25% нужного материала. Тем не менее команда надеется выпустить фильм в срок. Премьера намечена на октябрь 2021 года.
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