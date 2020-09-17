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Паттинсон вернулся на съёмочную площадку «Бэтмена»

19:23, 17 сентября 2020
Фото: twitter.com/robpattinsonww

Переболевший коронавирусом актёр Паттинсон вернулся к работе над новым «Бэтменом». Он исполняет в фильме главную роль.

Пока артист был на карантине, съёмки шли без него. Решение приняли продюсеры, чтобы избежать финансовых потерь (они оцениваются примерно в £5 млн). Правда к съёмкам тогда допустили только тех, кто не контактировал напрямую с Паттинсоном.

Как писал NEWS.ru, это не первый раз, когда съёмки фильма «Бэтмен» пришлось приостановить. В марте процесс был заморожен из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. На тот моментов было отснято 25% нужного материала. Тем не менее команда надеется выпустить фильм в срок. Премьера намечена на октябрь 2021 года.

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