Патриотизм, отказ покидать РФ, новые сериалы: как живет актер Антон Батырев

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Антон Батырев

Актер Антон Батырев продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил о спецоперации?

Чем известен Батырев

Антон Батырев родился 10 июня 1981 года. Окончил Саратовский государственный театральный институт им. Собинова.

Артист снимался в картинах «Адвокат», «Отблески», «Шахта», «Отдел», «Папаши», «Москва. Три вокзала», «Заложники любви», «Поздняя любовь», «Ласточкино гнездо», «Карпов», «Право на правду», «Пятая стража», «Вероника. Беглянка», «Переезд», «Верь мне», «Бессонница», «Крыша мира», «Следствие любви», «Ничто не случается дважды», Секретарша», «Кровь ангела», «На качелях судьбы», «Вернуть любой ценой», «На качелях судьбы», «Год собаки», «Не женская работа», «Ты только мой», «Гадалка», «Русские» и других.

Всего в его фильмографии более 110 работ.

Что известно о личной жизни Батырева

Первый раз Антон Батырев женился в 27-летнем возрасте. Брак просуществовал полгода.

«Наверное, во многом решение вступить в брак было эмоциональным. Пожениться решили спонтанно, потом начали жить вместе, навалился быт, и мы поняли, что совсем не подходим друг другу. Но это уже в прошлом, надо извлечь урок и идти дальше», — рассказывал артист.

Второй женой Батырева стала девушка по имени Екатерина. Она родила ему сына Добрыню, но в 2018 году супруги развелись.

«Когда появился Добрынька, я очень много времени в разъездах проводил. Катерина в основном им занималась, за что ей огромное спасибо. Я, наверное, полноценно подключился к его жизни и воспитанию после развода. Сейчас, если я в Москве, провожу с ним половину своего времени, если не больше», — отмечал актер.

Третьей женой Батырева была актриса Евгения Лоза, с которой он снимался в сериале «На качелях судьбы». Пара поженилась в 2019 году, однако через год объявила о расставании.

В 2023 году стало известно об отношениях актера с моделью Анной Савельевой, которая младше его на 15 лет. Спустя время Савельева опубликовала в соцсетях снимок с золотым кольцом на безымянным пальце, сообщив таким образом о свадьбе.

«Носила бы я просто так кольцо на этом пальце? Нет, не носила бы», — пояснила она.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Антон Батырев и Анна Савельева

Что Батырев говорил о спецоперации

После начала спецоперации Антон Батырев в соцсетях заявил, что не стыдится быть русским.

«Я русский! Мне никогда не было и не будет стыдно за то, что я русский! Безусловно, страшно, что страдают невинные люди, дети, старики, женщины, они никоим образом не заслужили такого существования, но почему бы вам, украинцы, не обратиться к вашему президенту Зеленскому и не попросить его о том, о чем вы просите нас? Это в его компетенции», — высказался артист.

Также он отмечал, что считает себя патриотом.

«В понятие патриотизма можно вкладывать многое, это в том числе и не сорить на улице, не разжигать костры вблизи торфяных залежей, уважать старших, помогать детям, больным людям, любить свою страну. Петь русские песни, снимать фильмы о патриотизме, помнить наших героев — и прошлых и лет, и сегодняшних дней. Все это тоже патриотизм. И себя я, конечно, могу назвать патриотом своей страны», — делился Батырев.

Что Батырев говорил об отъезде из России

Антон Батырев заявлял, что не собирается уезжать из России.

«Мне часто задавали вопрос: хотел бы я куда-нибудь уехать? Нет, не хотел бы, ни попробовать пожить, ни пожить, мне нравится у нас в России. По мере возможности стараемся ездить по разным старинным городам — Тверь, Новгород, объездили все Золотое кольцо… Огромное удовольствие доставляет сесть за руль и поехать куда-нибудь по нашей необъятной родине. Люблю просто саму жизнь», — объяснял он журналу «Теленеделя».

Чем сейчас занимается Батырев

Антон Батырев продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актер снялся в картинах «Дыхание», «Контуженный» и «Конь в пальто! Или недалекие родственники».

В 2024 году вышли сериалы «Многодетство» и «Истребители. Битва за Крым» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Овчарка», «Неудержимый», «Вторая семья», «Молот ведьм», «Романовы: Преданность и предательство» и «Исполняющий обязанности» с Батыревым.

Читайте также:

Крым, критика артистов, вера в победу: куда пропала Валентина Теличкина

«Исповедь» Пригожина, Ливия, сын: как сейчас живет актер Кирилл Полухин

Шоу Малахова, слова об СВО, роль Сталина: где сейчас певец Валерий Семин