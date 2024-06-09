Патриотизм, критика общества, Африка: где сейчас актер Алексей Базанов

Фото: Persona Stars/legion-media.ru

Алексей Базанов

Актер и сценарист Алексей Базанов обрел популярность благодаря съемкам в сериалах «Реальные пацаны» и «Патриот». Чем сейчас занимается артист, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Алексей Базанов

Алексей Базанов родился 11 июля 1985 года в городе Березники, окончил геологический факультет Пермского государственного университета. Его творческая карьера началась в студенческие годы в команде КВН Perm Style.

Когда в Перми начали проходить первые концерты Comedy Club с участием местных комиков, Алексей Базанов сначала писал для них тексты, а позднее сам начал выходить на сцену. Затем он отправился в Москву, где принял участие в юмористическом шоу «Смех без правил» под псевдонимом Златый Базанов. В 2010 году артист прошел кастинг в сериал «Реальные пацаны», где получил роль помощника участкового. Артист рассказывал, что имеет опыт работы в органах правопорядка.

Базанов также снимался в лентах «Адаптация», «Везучий случай», «ИП Пирогова», «Патриот», «Новогодний ол инклюзив».

Что известно о личной жизни Алексея Базанова

Актер женат на Василисе Голубевой. С супругой он познакомился задолго до выхода сериала «Реальные пацаны». Базанов сделал предложение руки и сердца возлюбленной во время Олимпиады в Сочи, прогуливаясь по Олимпийскому парку. Свадьбу пара сыграла в Перми, затем отправилась в путешествие в Японию.

В 2015 году супруги стали родителями, у них родился сын Лев. Актер предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Базанов вместе с семьей живет в Москве.

«Мне кажется, это никому не должно быть интересно, кроме моей семьи и родственников. Это не суеверие и не тайна, просто я человек закрытый и не хочу делиться о себе лишней информацией», — объяснил он для Teleprogramma.pro.

Чем сейчас занимается Алексей Базанов

Алексей Базанов в 38 лет продолжает творческую карьеру. В ноябре прошлого года он принял участие в шоу «Новые звезды в Африке», где знаменитости боролись за приз в размере пяти миллионов рублей. Он покинул проект перед финалом.

На настоящий момент Базанов снимается для сериалов «ФГУП ЛУЧ», «Крепостные» и «Минус Дима». Артист также не исключал, что может продолжить съемки сериала «Патриот», где является автором идеи и сценаристом. Однако он с насмешкой относился к комментариям, что его проект — это пропаганда патриотизма.

«Самый запоминающийся тренд отзывов про то, что мы пропаганда патриотизма, с формулировкой: „Базанов 10 лет работал на создание положительного образа мента, теперь за патриотизм взялся“. Очень ржу с таких комментов», — сказал он aif.ru.

Базанов признавался, что как сценариста, отца и гражданина в современном обществе его пугают товарно-денежные отношения, которые люди ставят на первое место.

«Общество у нас за последние несколько лет стало сильно озлобленным. Человек человеку — волк. Потому что человек в нашем обществе стоит не на первом месте. У нас во главе — товарно-денежные отношения, карьерная иерархия, что угодно. И за всем этим мы теряем человека», — сказал он.

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