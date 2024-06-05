Патриотизм, доверие Путина, жизнь в землянке: где сейчас Юлия Барановская

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлия Барановская

Юлия Барановская прославилась благодаря отношениям с футболистом Андреем Аршавиным и в роли ведущей программы «Мужское / Женское». Как сейчас складывается ее карьера, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Юлия Барановская

Юлия Барановская родилась 3 июня 1980 года в Санкт-Петербурге. Окончила в Лондоне Институт искусства Сотбис, курс современного искусства. По словам ведущей, несмотря на годы жизни за границей, она всегда была патриотом России.

«Мне никогда не было стыдно за свою патриотическую позицию. Тем более еще опыт жизни за границей очень быстро в тебе развивает патриотизм. Потому что ты понимаешь, что ничего любимее твоей страны нет», — сказала она Пятому каналу.

В 2014 году Юлия Барановская вернулась в Москву и начала карьеру телеведущей. Она вела программы «Чего хотят мужчины», «Девчата» и «Перезагрузка». В 2016 году стала соведущей Александра Гордона в ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале.

В середине 2021 года Юлия Барановская вступила в партию «Новые люди». В период президентских выборов в 2024 году телеведущая была в числе доверенных лиц Владимира Путина.

Что известно о личной жизни Юлии Барановской

Юлия Барановская в 2003 году начала отношения с футболистом Андреем Аршавиным. Они прожили вместе девять лет, но так и не зарегистрировали отношения. В 2005 году у пары родился первенец Артем. В 2008 году появилась дочь Яна, а в 2012-м — сын Арсений.

В 2009 году Аршавин подписал контракт с лондонским «Арсеналом», и семья переехала в Великобританию. В 2012 году спортсмен вернулся в петербургский «Зенит», а Барановская решила на время остаться в Лондоне из-за учебы детей. Спустя время футболист сообщил своей ей, что принял решение уйти к другой женщине.

Позднее телеведущей приписывали романы с Вячеславом Манучаровым, Дмитрием Борисовым, Александром Гордоном, Кириллом Туриченко, Григорием Лепсом и другими. Она опровергла эту информацию. О своей личной жизни Барановская сейчас предпочитает не распространяться.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Юлия Барановская с сыном Артёмом Аршавиным

Что известно о поездках Барановской в Донбасс

Барановская поддерживает действия российской власти и регулярно посещает Донбасс, где снимает собственный проект «Женщины Донбасса», а также помогает военным и местным жителям.

«Когда снимаешь ребят на линии боевого соприкосновения, никто не застрахован. Поэтому все было: и в подвалах сидели под „Градами“, и на позициях, а к нам в ответ летели мины. Я быстро выучила главное правило: как только приехал на место, первым делом узнай, где находятся блиндажи, подвалы, укрытия на случай обстрела», — сообщила она MK.RU.

Общественный деятель и подруга телеведущей Кристина Потупчик также рассказывала, что Барановская объехала все горячие точки.

«Она пообщалась со всеми комбригами, жила в землянке. Она чумазая в бронежилете ползала. Меня, конечно, поразил этот ее напор, борьба за жизнь простого маленького человечка», — заявила Потупчик в интервью Светлане Бондарчук на YouTube.

Чем сейчас занимается Юлия Барановская

Юлия Барановская, несмотря на частые командировки в Донбасс, продолжает карьеру телеведущей. В ноябре 2023 года в эфир вернулась программа «Мужское / Женское». Также она ведет эфир на «Русском радио».

«Помимо работы на телевидении, у меня очень много выступлений, конференций, куда меня приглашают как спикера, модератора, эксперта. Остается мой пятничный эфир на радио, который, к сожалению, иногда отменяется из-за того, что я провожу достаточно много времени в командировках, но он есть, и я его очень люблю», — пояснила Барановская.

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