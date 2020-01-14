https://static.news.ru/photo/f253d768-36d4-11ea-aac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: hbo.com

Патриархат Венеции раскритиковал сериал «Новый Папа» итальянского режиссёра Паоло Соррентино.

В заявлении духовенства говорится, что «оскорбительном использовании религиозных символов» в проекте Соррентино, сообщает Rai News.

Заставка к сериалу вызывает противоречивые чувства. Даже учитывая, что фильм — очевидный результат фантазии режиссёра, который не скрывает попытки провоцировать зрителя, определенные сцены откровенно оскорбительны, особенно в отсутствии хоть как-то оправдывающего их повествовательного контекста, — говорится в сообщении.

В комментарии говорится, что видеоряд напоминает музыкальный ролик, который сняли в помещении, имеющем ценность для истории монастырской жизни Венеции. Кроме того, в патриархате отметили недостойное использование креста.

Первую серию продолжения сериала «Молодой Папа» канал HBO показал 10 января. Финальный трейлер был опубликован в декабре 2019 года, писал NEWS.ru.