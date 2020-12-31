Пасынок Джигарханяна рассказал о последних днях актёра

https://static.news.ru/photo/70deebb8-4c23-11eb-9fb9-fa163e074e61_660.jpg Степан Джигарханян Фото: st_jigar/instagram.com

Пасынок покойного актёра Армена Джигарханяна Степан прокомментировал слова юмориста Евгения Петросяна по поводу смерти артиста.

Так, некоторое время назад Петросян заявил, что актёр «гнил, лёжа в постели, потому что никто к нему не подходил». Подобное заявление попросту шокировало Степана.

По словам пасынка Джигарханяна, юморист не мог знать истинное положение вещей. Актёр никогда не дружил с Петросяном, они даже не общались. Вероятнее всего, «этот бред» ему подсказала молодая супруга Татьяна Брухунова. Известно, что жена Петросяна общается с бывшей супругой Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.

У Армена Борисовича и у меня, и у его друзей, которые в Москве, поверьте, достаточно средств для того, чтобы обеспечить надлежащий уход. Конечно же, Армену Борисовичу был организован и оплачен лучший уход, — отметил Степан, слова которого приводит KP.RU.

В ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Артист скончался от остановки сердца.

Армен Джигарханян попал в Книгу рекордов Гиннесса по числу исполненных ролей. Наибольшую известность он получил от участия в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Тегеран-43», «Ширли-мырли» и не только.

Ранее NEWS.ru писал, что академик РАН Армаис Камалов, присматривавший за народным артистом Арменом Джигарханяном в своей университетской клинике при МГУ, рассказал о последних днях жизни актёра.