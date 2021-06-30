Пародия Харламова и Кравец на отпускников восхитила зрителей YouTube

Пользователи YouTube оценили номер из шоу ТНТ Comedy Club «Не очень хороший человек». Всего за сутки видео с участием Гарика Харламова, Марины Кравец и Демиса Карибидиса набрало 1,6 млн просмотров и вошло в тройку самых популярных роликов видеохостинга.

По сюжету, пьяный «нехороший человек» Григорий Цуцанский (Харламов) в зале ресторана пристает к находящейся в отпуске семейной паре (Кравец и Карибидис), в развязной манере приглашая к себе в номер то жену, то мужа, то сразу обоих.

Я невменько! — сразу предупреждает шатающийся Григорий-Гарик.

Отдыхающая пара поначалу видит в новом знакомом лишь неприятного типа, но Цуцанскому удается уговорить мужа и жену заглянуть к нему на огонек — обещанием предстоящего полета в Монако, едва ли не пожизненного сертификата в магазин парфюмерии, угощения элитными алкогольными напитками. Когда же супруги соглашаются на предложение героя Харламова и направляются по указанному им адресу, он звонит в полицию и «сдает» всю компанию, предупредив правоохранителей, что скоро в отеле начнется настоящая оргия.

Зрители YouTube по достоинству оценили работу артистов.

Харлам, Демис и Маринка — лютое трио. Красавцы! — восхищается Серёга SIBERIA.

Оценивая моральную составляющую номера, пользователи сделали свои выводы. Одни обвинили резидентов в безнравственности, другие увидели большие сходства персонажей с реальными людьми.

Вот такие девушки 90% почти все. Продажные, — считает Alan Italiano.

Тем не менее большинство комментариев под видео положительные.

Почему нет продолжения про Григория Цуцанского? Весьма интересный персонаж, — пишет Александр Слива.

Как следует из описание видео, номер «Не очень хороший человек» вышел в эфир ТНТ еще в 2014 году, но на YouTube-канале Comedy Club был опубликован 29 июня 2021. И судя по реакции зрителей, за 7 лет пародия на отдыхающих не утратила своей актуальности.

Накануне участник Comedy Club, комик Семен Слепаков написал стихотворение, в котором высмеял противников вакцинации.

Ранее Гарик Харламов похвастался картинами, которые пишет его семилетняя дочь.