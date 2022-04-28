Paramount приостановила вещание своих телеканалов в России

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Компания Paramount приостановила вещание на территории России своих телеканалов Nickelodeon, Paramount Channel, Paramount Comedy, а также MTV. Как пишет «Интерфакс», вещание каналов прекратилось у пользователей «Билайн» и «Ростелеком». Вместо них теперь висит сообщение о временной остановке трансляции «по независящим от нас причинам».

«Ростелеком» сообщает, что телеканалы стали недоступны «по требованию правообладателя», — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что уведомления о прекращении вещания телеканалов Paramount стали приходить местным телевизионным операторам, начиная с 18 апреля. Сообщалось, что компания перестанет вещать в России с 20 апреля. В свою очередь помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российские телеканалы должны пересмотреть свою политику в отношении транслируемого контента и сократить число развлекательных передач в эфире на фоне изменившейся ситуации в мире. По его словам, хорошим вариантом было бы показывать вместо них отечественные или зарубежные кинофильмы.

До этого американская киностудия А24 приостановила прокат своих картин на территории России. Отмечается, что последним фильмом студии в российском прокате стала научно-фантастическая чёрная комедия «Всё везде и сразу», премьера которой состоялась 7 апреля.