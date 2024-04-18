«Папины дочки», тайный муж, съемки топлес: куда пропала Мария Семкина

Фото: Алексей Ладыгин/ИТАР-ТАСС

Мария Семкина

Актриса и фотомодель Мария Семкина прославилась благодаря сериалу «Папины дочки». Как она живет сейчас, чем занимается, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Семкина

Мария Семкина (Иофис) родилась 26 октября 1976 года в Ростове-на-Дону. Окончила экономический факультет Ростовского государственного института народного хозяйства (сейчас — РГЭУ РИНХ).

Благодаря другу-фотографу Семкина стала моделью. Он отправил ее фотографии на конкурс, который в 1998 году проводило модельное агентство «Имидж-Элит» совместно с «АиФ Ростов-на-Дону», и она победила. Ее пригласили в местное модельное агентство, но она не проработала там ни дня, поскольку ее позвали в Москву.

Семкина выступала на подиуме. Также она работала в Германии (в Мюнхене), Южной Корее, Японии, Греции, Франции, Италии.

В кино артистка дебютировала в 2001 году в картине «Одиночество крови». Также Семкина снималась в проектах «Личный номер», «В ритме танго», «Все включено», «Антидурь», «Папины дочки», «День гнева», «Брак по завещанию», «Служебный роман. Наше время», «Мамы», «Я буду рядом», «Самый длинный день», «Боцман Чайка», «Все могут короли», «Хранитель пути» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

В 2010 году актриса принимала участие в передаче «Танцы со звездами».

В 2011 году Семкина окончила отделение дополнительного образования ВТУ им. Б. В. Щукина.

Что известно о личной жизни Семкиной

Первый раз Мария Семкина вышла замуж в студенческом возрасте. В браке родился сын Михаил. Супруги вместе прожили три года, однако затем развелись.

По данным СМИ, в середине нулевых актриса снова вышла замуж и по сей день счастлива в браке. Однако имя избранника Семкина не раскрывает.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Мария Семкина

«Не понимаю, когда артисты запускают всю аудиторию в свой дом. Не люблю говорить об этом. Но избранник есть. Как бы меня ни просили, имени своего супруга я называть не буду. Личная жизнь — это личная жизнь, поэтому некоторые подробности можно и скрыть», — говорила артистка.

Что Семкина говорила об обнаженных съемках

Мария Семкина признавалась, что режиссеры часто пытаются раздеть ее в кадре.

«У режиссеров часто возникает искушение меня подраздеть. Я соглашаюсь, если это действительно необходимо по сценарию и когда доверяю режиссеру и оператору, зная, что будет снято не пошло и красиво. Тогда раздеться для меня не проблема. Но обычно я заранее оговариваю в контракте, возможны ли съемки топлес. То есть уровень доступа к телу», — рассказывала она.

Стоит отметить, что актриса пять раз снималась для русской версии журнала Playboy.

Как Семкина следит за фигурой

Мария Семкина следит за фигурой. 47-летняя актриса отмечала, что для сохранения стройности часто сидит на диетах.

«Я очень люблю все вредное для фигуры: молочное, хлеб, суши, спагетти, картошку. Удержаться от всего этого сложно. Дня три на грейпфруте дают минус кило, но и настроение такая диета не улучшает. Не курю, не пью. Разве что стакан красного вина», — делилась она.

Чем сейчас занимается Семкина

В 2022 году Мария Семкина снялась в мини-сериале «Возврат счастья». Премьеры других фильмов с ее участием в ближайшее время не запланированы.

Актриса не ведет соцсети. По данным СМИ, она занимается йогой и много путешествует, а также увлекается дизайном интерьеров.

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